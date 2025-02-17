Москва, 17 февраля, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) смог возвратить из-за рубежа пять ведущих специалистов в сфере координатно-временных измерений. Об этом 17 февраля рассказал генеральный директор вуза Сергей Донченко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Мы приумножили коллектив института за счёт молодёжи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но всё это время оставались там на острие разработок», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Донченко уточнил, что возвращение этих учёных было одной из причин того, что Россия в 2023 году внесла самый большой вклад в формирование международной шкалы времени.

По словам главы ВНИИФТРИ, возвратившиеся на Родину специалисты наблюдали за тем, какое внимание уделяется в России развитию области их работы, а также у них были для этого и личные причины.

«Субъективные причины различного характера: у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по берёзкам и мыслить себя вне средней полосы России не может. У кого-то просто ностальгия. Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли», — пояснил Донченко.

Как сообщало ИА Регнум, израильский посол в Москве Симона Гальперин 28 января заявила, что многие ранее уехавшие в Израиль россияне начали возвращаться обратно. При этом она добавила, что также имеются граждане, которые продолжают жить между двумя странами.

В августе 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что покинувшие Родину россияне, которые не стали её врагами, могут спокойно возвращаться. При этом врагов в России не ждут, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин указывал на то, что число россиян, мечтающих вернуться на Родину после отъезда в западные страны, увеличивается. Глава государства пояснял, что трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых странах Запада.