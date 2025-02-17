Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. В Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Об этом 17 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

Правительства Ростовской области Рачаловский Константин Николаевич

«Рачаловский задержан», — процитировал представителя силовиков ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»). Его заподозрили в получении взятки в размере 27 млн рублей.

Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября.