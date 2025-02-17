Анкара, 17 февраля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Некоторые силы в США и Европейском союзе попытаются оказывать давление на Россию на будущих переговорах по разрешению украинского конфликта. Такое мнение 17 февраля высказал генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Максим Гучек/РИА Новости/ БелТА

По мнению турецкого политика, позитивный настрой в ряде СМИ и соцсетях на эту тему является несколько преждевременным, а телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не нужно считать решением всех вопросов по Украине.

«Будет сделано всё, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе. Но мы всё-таки рассчитываем, что в ближайшее время будет обеспечен мир в регионе», — процитировало его слова «РИА Новости».

Перинчек также отметил, что считает полезным включение в грядущие переговоры таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, потому что они, как считает политик, будут определять новый миропорядок.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля стало известно, что переговоры США и России по Украине намечены на 18 февраля в Эр-Рияде. Американскую сторону на них должны представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По неподтвержденным данным, в них также может принять участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Трамп 16 февраля заверил, что главу киевского режима Владимира Зеленского привлекут к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что у президента РФ есть очевидное желание разрешить конфликт на Украине быстро.

В конце января Путин отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, однако глава киевского режима не имеет юридических прав на подписание каких-либо соглашений, потому что утратил легитимность после истечения его полномочий в мае 2024 года. Также глава государства напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.