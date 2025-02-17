В Турции заявили, что Запад окажет давление на РФ на переговорах по Украине
Турецкий политик Перинчек: США и ЕС будут давить на РФ на переговорах по Украине
Анкара, 17 февраля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Некоторые силы в США и Европейском союзе попытаются оказывать давление на Россию на будущих переговорах по разрешению украинского конфликта. Такое мнение 17 февраля высказал генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.
По мнению турецкого политика, позитивный настрой в ряде СМИ и соцсетях на эту тему является несколько преждевременным, а телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не нужно считать решением всех вопросов по Украине.
«Будет сделано всё, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе. Но мы всё-таки рассчитываем, что в ближайшее время будет обеспечен мир в регионе», — процитировало его слова «РИА Новости».
Перинчек также отметил, что считает полезным включение в грядущие переговоры таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, потому что они, как считает политик, будут определять новый миропорядок.
Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля стало известно, что переговоры США и России по Украине намечены на 18 февраля в Эр-Рияде. Американскую сторону на них должны представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По неподтвержденным данным, в них также может принять участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Трамп 16 февраля заверил, что главу киевского режима Владимира Зеленского привлекут к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что у президента РФ есть очевидное желание разрешить конфликт на Украине быстро.
В конце января Путин отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, однако глава киевского режима не имеет юридических прав на подписание каких-либо соглашений, потому что утратил легитимность после истечения его полномочий в мае 2024 года. Также глава государства напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.