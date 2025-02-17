Херсон, 17 февраля, 2025, 08:47 — ИА Регнум. С начала 2025 года в результате обстрелов территории Херсонской области со стороны украинских формирований 16 мирных жителей погибли и ещё 109, в число которых входит пятеро несовершеннолетних, были ранены. Об этом 17 января заявил губернатор Владимир Сальдо, комментируя соответствующее высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

«Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а пострадали 109, из которых пять несовершеннолетних», — процитировал его слова ТАСС.

Сальдо добавил, что не имеющая собственных детей глава евродипломатии, видимо, считает всех этих мирных граждан военными, в том суде пятерых пострадавших от разрыва кассет в Бехтерах девочек-школьниц.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Каллас заявила, что мирные россияне якобы не гибнут в конфликте на Украине. По утверждению дипломата из ЕС, гибнут военные на чужой территории, а не российские дети и женщины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 февраля ответила на слова главы евродипломатии, подчеркнув, такого рода высказывания циничны и являются низостью. Дипломат напомнила, что в ходе каждого брифинга приводит факты и документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирных россиян — от постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры до системного террора со стороны украинских боевиков.