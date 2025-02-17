Кишинёв, 17 февраля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Два неизвестных беспилотных летательных аппарата поздно вечером 16 февраля нарушили воздушное пространство Молдавии. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня вечером два дрона нарушили воздушное пространство Республики Молдавия в южном регионе страны», — говорится в Telegram-канале правительства страны.

Позднее пресс-служба молдавского правительства уточнила, что оба беспилотника через непродолжительное время покинули воздушное пространство республики.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля президент Молдавии Майя Санду выступила с утвержде6нием, что на юге страны якобы упали и взорвались российские БПЛА, а посла РФ в республике Олега Озерова вызвали в связи с этим в молдавский МИД. Позднее в этот же день российский дипломат отверг версию Кишинёва о том, что упавшие в Молдавии дроны якобы принадлежат России.

Власти Молдавии в ноябре 2024 года также обвиняли Россию в инцидентах с беспилотниками. Министр иностранных дел республики Михай Попшой тогда выступил с утверждением, что как минимум один из двух упавших в стране БПЛА якобы был российским и использовался для обмана средств противовоздушной обороны украинских формирований. При этом ни Попшой, ни полиция, на которую он ссылался, не привели доказательств этой версии.