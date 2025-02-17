Москва, 17 февраля, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Владельцев квартир, в которых установлены старые газовые плиты, грозит штраф в размере 25 тыс. рублей. Об этом 17 февраля напомнила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Юрист напомнила, что по закону, эксплуатация старого газового оборудования влечет за собой административную ответственность. Требования ужесточены с 2025 года.

«Размер штрафа для граждан составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей», — процитировал Яковлеву «Прайм».

В среднем нормативный срок службы газовой плиты составляет 14 лет. Точный срок службы определяет производитель. Он указан в техническом паспорте плиты. По истечении этого времени использование газовой плиты без проведения диагностики или замены считается нарушением, напомнила юрист.

В ходе планового технического обслуживания может быть установлено, что срок эксплуатации закончился. В этом случае собственнику выдадут предписание заменить плиту или провести ее диагностику. Для проведения диагностики требуется заключить со специализированной организацией договор для оценки состояния плиты.

Если по итогам такой проверки будет установлено, что плита пригодна для дальнейшего безопасного использования, эксплуатация может быть продолжена на указанный в заключении срок, сообщила Яковлева.

Она порекомендовала владельцам газовых плит регулярно проверять срок их эксплуатации, вовремя проводить их техническое обслуживание и диагностику, при необходимости менять устаревшие или неисправные устройства, а также не препятствовать доступу специалистов газовых служб для проведения проверок и обслуживания.