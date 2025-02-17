Вашингтон, 17 февраля, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Украинский конфликт практически завершен, и Россия одержала победу над бывшей советской республикой и блоком НАТО. С такими заявлениями в американском аналитическом журнале по военно-политической тематике The National Interest вышла публикация 16 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

Война на Украине закончилась, и дальнейшее расширение НАТО, скорее всего, тоже закончилось — таким посылом начинается аналитика в издании.

«Де-факто конфликт на Украине закончен. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — заключили эксперты.

По утверждению авторов, в основном большинство стран примут победу России.

На этой волне США будут уменьшать объемы военной помощи Киеву, буквально переложив это бремя на Евросоюз. Эксперты не исключают, что Вашингтон постепенно может отстраниться и от Североатлантического альянса, а потом совсем перекроет «кран» военных поставок Украине. ЕС, естественно, без США не сможет содержать украинскую армию. Тем самым всё сойдёт на нет, предположили авторы журнала.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры по Украине с участием российской делегации должны пройти 18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По неподтвержденной информации, на переговорах может присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп 16 февраля заверил, что главу киевского режима Владимира Зеленского привлекут к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине.

В январе российский президент Владимир Путин отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, так как утратил легитимность — в мае 2024 года завершился его президентский срок. Также Путин напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.

Трамп заявил 16 февраля, что у Путина есть очевидное желание разрешить конфликт на Украине быстро. Американский лидер при этом назвал Россию сильной, напомнив, что страна «победила Гитлера, победила Наполеона».