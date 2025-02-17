Москва, 17 февраля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Центральный банк России оштрафовали за нарушения правил хранения боевого оружия, выявленные в ходе проверки одного из зданий регулятора. Соответствующее решение вынес Савёловский районный суд города Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Банк России был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия»), передаёт ТАСС со ссылкой на материалы дела. Размер штрафа не приводится. Максимальное наказание по данной статье для юрлиц предусматривает взыскание в 500 тыс. рублей.

Отмечается, что рейды проводили инспекторы Росгвардии. В ноябре 2023 года и в апреле 2024 года в здании Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве выявили нарушения правил хранения оружия. В частности, в оружейной комнате инспекторы обнаружили на хранении боевые пистолеты, собственником которых Центробанк не являлся. Следовательно, Банк России нарушил федеральный закон об оружии.

Представители регулятора заявили на суде о невиновности, пояснив причины хранения оружия других собственников. Центробанк подал апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Росгвардия предложила предоставить сотрудникам Центробанка право ношения боевого стрелкового оружия — служебных пистолетов или пистолетов-пулемётов. Наделить таким правом предлагали заместителей председателя Центробанка, их советников, управляющих отделениями ЦБ, их заместителей, директоров департаментов Центробанка и их заместителей.

В июне 2024 года правительство России поддержало законопроект, который позволяет направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону специальной военной операции по упрощённой процедуре. Согласно действующему законодательству, конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению.