Вашингтон, 17 февраля, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проявил недальновидность своим решением отказаться от сделки с США по предоставлению американским компаниям доступа к разработке ресурсов на территории Украины. Об этом 16 февраля заявил пресс-секретарь совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский ведёт себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация [президента США Дональда] Трампа предоставила Украине», — процитировало его слова агентство Associated Press.

Хьюз также высказал мнение, что такая сделка могла бы дать возможность налогоплательщикам из США «возместить» потраченные Вашингтоном денежные средства на поддержку Киева и в то же время «способствовать развитию экономики Украины».

Он добавил, что новая американская администрация устала от отправки дополнительной помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с территории Украины в обмен на уже оказанную американскую финансовую помощь Киеву. Он также отправил главу минфина США Скотта Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств.

Глава киевского режима 13 февраля не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему Бессентом. Отмечалось, что Зеленский рассчитывал на личную встречу с президентом США.

Газета The Washington Post 15 февраля написала, что отклонивший соглашение Белого дома по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых Киев начал разрабатывать встречное предложение. Отмечалось, что киевский режим хочет предложить Вашингтону более широкий доступ к украинским природным ресурсам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал идею Трампа о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке помощи от США.