Мелитополь, 17 февраля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Киевский режим под руководством главы Владимира Зеленского готовит серию провокаций на территории России, приурочив её к 23 февраля.

Известия/Павел Волков

«Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций к 23 февраля, в том числе обстрелы и теракты», — цитирует «РИА Новости» председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Общественник уточнил, что разведка донесла, что ВСУ намерены интенсивно бить по гражданским объектам и инфраструктуре.

По мнению Рогова, провокации делаются для того, чтобы не допустить установление каналов связи и начало переговорных процессов между Россией и США.

Зеленский понимает, что в случае мирного соглашения он обречен на политическую смерть и на уголовное преследование, заверил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, одним из последних примеров провокации со стороны киевского режима является взрыв на территории Чернобыльской атомной электростанции, который произошел 14 февраля. По заключению экспертов, в крышу сооружения, защищающего остатки четвёртого реактора, врезался беспилотник, затем начался пожар.

В нанесении удара дроном по саркофагу разрушенного энергоблока Киев обвинил Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины и что любые утверждения о причастности РФ к таким ударам являются провокацией и подтасовкой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала удар ВСУ по АЭС и обвинения в адрес России провокацией, которая была приурочена Киевом к открытию Мюнхенской конференции по безопасности.

Киевский режим также готовит серию резонансных провокаций против Москвы с нападением на представителей так называемой российской несистемной оппозиции за рубежом, заявили 11 февраля в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).