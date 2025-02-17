Выступая за скорейшее завершение конфликта на Украине, президент Дональд Трамп заявил, что США позволят европейским странам закупать американское вооружение для поставок киевским властям. Также на брифинге 16 февраля американский лидер сообщил о планах вовлечь Зеленского в переговорный процесс, хотя ещё несколько дней назад он отмечал, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия главы киевского режима. При всём при этом Трамп открыто признаёт историческую мощь России и демонстрирует готовность к конструктивному диалогу. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1089-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

О том, что в будущем «львиную долю летальной и нелетальной помощи» киевским властям должен предоставлять не Вашингтон, а европейцы, заявлял на заседании контактной группы стран Запада в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет. И американское информационное агентство Bloomberg уже известило о работе Евросоюза над согласованием нового крупного пакета военной помощи Украине.

Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что решение США продолжать поставки оружия киевскому режиму может только затянуть конфликт на Украине и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон.

Лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта, заявлял журналистам 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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