Москва, 17 февраля, 2025, 07:35 — ИА Регнум. Количество жалоб от пострадавших россиян на хищение денег с депозитов неуклонно растёт. Об этом сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«В 2024 году по сравнению с 2023-м их количество выросло в 1,6 раза — с 1500 практически до 2500», — приводят данные службы финансового уполномоченного «Ведомости».

Максимова уточнила, что речь идёт о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств.

В январе 2025 года служба зафиксировала растущее количество обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. Аферисты таким образом похищают основное тело депозита, банковский клиент теряет вложенные средства и весь доход по ним.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. В общей сложности в документе перечислены около 30 мер, направленных на защиту россиян от мошенников.

Полпред правительства России в Совете Федерации Вадим Живулин 12 февраля проинформировал, что в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о противодействии финансовому мошенничеству.

В январе президент России Владимир Путин поручил разработать способы борьбы с мошенничеством, касающимся использования банковских реквизитов третьих лиц. Предложения необходимо представить до 15 июля.