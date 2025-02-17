Москва, 17 февраля, 2025, 07:27 — ИА Регнум. В ночь на 17 февраля российские военные уничтожили 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Над акваторией Азовского моря силами ПВО были уничтожены 38 беспилотников и управляемая ракета «Нептун-МД».

В небе над Краснодарским краем сбито ещё 24 БПЛА, 15 дронов ликвидировали над Крымом, семь — над Чёрным морем.

Ещё по два беспилотника ликвидированы над Курской и Ростовской областями, над Брянской и Белгородской областями — по одному.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области ночью 17 февраля были нейтрализованы средствами РЭБ несколько украинских беспилотников.

При ночной массированной атаке БПЛА по территории Краснодарского края пострадала женщина.

На Украине ночью 17 февраля на фоне объявленной воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.