Москва, 17 февраля, 2025, 06:59 — ИА Регнум. Профессор, американский климатолог Алан Робок из Ратгерского университета заявил о применении климатического оружия США во Вьетнаме. Он отметил, что климатическое оружие не могло вызвать «снежную бурю столетия», но признал, что США его использовали. Об этом написал «Царьград».

AF.mil Биологическое оружие

Использование климатического оружия запрещено, однако Штаты его применяли в ходе операции «Попай». Тогда военные распыляли йодид серебра в небе над Вьетнамом, что привело к выпадению осадков и размыванию тропы Хо Ши Мина. Количество осадков увеличилось в семь раз, что уничтожило урожай и затопило около 10% территории страны. Число жертв превысило 100 тыс. человек, точные данные неизвестны, отметило издание.

В 1977 году ООН приняла Конвенцию о запрещении военного или враждебного использования средств воздействия на природу, но критики считают, что в конвенции много правовых лазеек, заключили авторы.

Ранее в беседе с ИА Регнум климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов прокомментировал прогноз о возможности «тёплой ядерной зимы» в случае применения оружия массового поражения. Согласно некоторым исследованиям, в случае ядерной войны температура на Земле упадёт не на 20–30 градусов, а только на 4–8.

В апреле 2024 года занимавший тогда пост посла России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.

В свою очередь посол России в Гааге и постпред при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявлял о наличии у России информации, что на территории Украины по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий, работающих по заказу Вашингтона.

Россия должна постоянно создавать надёжную защиту от угроз биологического терроризма, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что США «утыкали» своими биолабораториями весь мир и никому не известно, чем в этих лабораториях занимаются.