Вашингтон, 17 февраля, 2025, 06:39 — ИА Регнум. Администрация США сначала решила провести двусторонние встречи с делегациями России и Украины. Только после этого Вашингтон предусмотрел совместные переговоры с обеими сторонами конфликта. Об этом сообщила телекомпания NBC News.

Стол переговоров

Журналисты уточнили, что украинские представители не будут участвовать в предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. При этом власти США готовы к равнозначной работе над урегулированием конфликта как с Россией, так и с Украиной.

После встреч с каждой из сторон запланированы совместные переговоры, заключили в статье.

Как передавало ИА Регнум, переговоры по Украине с участием российской делегации должны пройти 18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. На встрече США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По неподтвержденной информации, на переговорах может присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил «Коммерсант».

Президент США Дональд Трамп 16 февраля заверил, что главу киевского режима Владимира Зеленского привлекут к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине.

В январе российский президент Владимир Путин отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, так как утратил легитимность — в мае 2024 года завершился его президентский срок. Также Путин напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.