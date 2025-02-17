Каменский район, Ростовская область, 17 февраля, 2025, 06:32 — ИА Регнум. В ночь на 17 февраля в Ростовской области были нейтрализованы несколько украинских беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, в Каменском районе средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены беспилотники. Их количество уточняется.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, первое боевое применение в зоне спецоперации российского беспилотника на спутниковом управлении попало на видео, информировал 16 февраля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ночью 17 февраля киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории Краснодарского края. Пострадала женщина.

16 февраля три мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в селе Графовка в Белгородской области. Также 16 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что мирная жительница села Мокрая Орловка погибла при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю. Ещё одна женщина, находившаяся за рулём, получила баротравму и ушибы рук.

На Украине ночью 17 февраля на фоне объявленной воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.