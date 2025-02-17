Донецк, 17 февраля, 2025, 06:13 — ИА Регнум. Первое боевое применение в зоне спецоперации российского беспилотника на спутниковом управлении попало на видео. Об этом 16 февраля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Российские войска продолжают двигаться после взятия населённого пункта Дачное (ДНР). Здесь состоялось первое боевое применение тяжёлого ударного дрона-бомбардировщика с грузоподъёмностью до 35 кг на спутниковом управлении», — отметил источник.

Беспилотник пролетел 16 км и сбросил боеприпасы весом по 4,5 кг на украинский блиндаж. После выполненной задачи дрон вернулся к месту вылета. Российские военные назвали новинку «Кукушка».

Беспилотник на спутниковом управлении создали силами бойцов и неравнодушных людей.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия начала применять в зоне спецоперации новые FPV-дроны с камерами-фотоловушками, способными передавать видеосигнал при обнаружении движения, написал 21 января американский журнал Forbes. Эти дроны представляют собой эффективные и незаметные устройства слежения, о которых мечтали американские военные, говорится в статье. Ранее такое оборудование использовали для получения фотоматериалов и видеоматериалов о животных, теперь комплектующие для него сильно подешевели и стали доступны для массового применения на линии фронта. БПЛА могут быть скрытно установлены вдоль дорог для передачи видеоизображений движущихся объектов. Также их можно использовать на подступах к позициям при обороне, чтобы заранее заметить приближение противника. Чтобы усложнить их обезвреживание, ловушки можно заминировать.