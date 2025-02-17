Екатеринбург, 17 февраля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. В екатеринбургском «Ельцин-центре» назревает скандал — местные журналисты подозревают организаторов выставки в глумлении над погибшими российскими бойцами. Об этом сообщил Telegram-канал «УРАЛLIVE».

Владислав Фальшивомонетчик «Ельцин-центр», Екатеринбург

В «Ельцин-центре» проходила художественная выставка, где в числе других работ были картины художницы Алисы Горшениной, известной под псевдонимом HUA.

Автор паблика обратил внимание, что она сотрудничала с группой Pussy Riot при работе над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов СВО, а также о поджоге Останкинской телебашни.

«Ельцин-центр» выгоняет журналистов и поддерживает глумление над телами русских солдат. Скандальная организация плюёт государству прямо в лицо», — написали авторы канала.

Отмечается, что прокуратура уже предупреждала «Ельцин-центр» о недопустимости выступления Горшениной в связи с профилактикой экстремистской деятельности.

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