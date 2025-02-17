Донецк, 17 февраля, 2025, 06:00 — ИА Регнум. В период с 10 по 16 февраля система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила 193 террористические атаки украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 февраля сообщило Управление Федеральной службы безопасности России по ДНР.

Украинский БПЛА

«Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что система обнаружила и перехватила вражеские БПЛА над Донецком и Макеевкой.

Один из украинских беспилотников самолётного типа поразили около электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка. Взрывотехники обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне, заключили в республиканском УФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, «Купол Донбасса» в течение недели с 3 по 9 февраля подавил 156 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Один дрон ВСУ мультироторного типа нейтрализовали вблизи жилых кварталов в Кировском районе Донецка. Выяснилось, что он нёс два самодельных боеприпаса общей массой более 2 кг взрывчатых веществ. Инфраструктура и мирные граждане не пострадали.

Российские военные за сутки уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников самолётного типа. Общее количество уничтоженных беспилотников ВСУ превысило 43,5 тыс. единиц, информировало 16 февраля Минобороны РФ.