Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе «живёт под другой звездой». Такое мнение высказал глава форума Кристоф Хойсген в эфире ZDF.

(сс) MFA Bulgaria Кристоф Хойсген

По мнению политика, конференция дала глубокие трещины в трансатлантическом альянсе между США и Европой.

«В каком-то смысле это был европейский кошмар», — признал Хойсген.

Вместе с тем он назвал прошедшую конференцию «весьма проясняющей» относительно позиции США, а также порадовался поддержке со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом глава форума отметил, что американские чиновники боятся своего президента.

Европе, как заявил Кристоф Хойсген, необходимо объединиться в случае возможных мирных переговоров по Украине и «продемонстрировать гораздо больше силы».

«Европа хочет не просто сидеть за столом переговоров, а должна разработать собственный план безопасности для Украины», — резюмировал немецкий дипломат.

Свою заключительную речь Хойсген договорить не смог, пустил слезу, сорвал голос и ушёл со сцены.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спич Кристофа Хойсгена о «политике умиротворения» России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. По её мнению, конференция напоминала «утренник в психдиспансере».

Русофоб Хойсген, по словам Захаровой, в своём выступлении заявил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века». Российский дипломат привела историческую справку о том, «кто, кого и как умиротворил в 1938 году», напомнив, как «был запущен маховик Второй мировой войны».

14 февраля в Мюнхене речь Джей Ди Вэнса среди прочего касалась положения Европы в мире. Особое внимание он уделил проблеме цензуры в европейских странах. Также он подчеркнул, что администрация США крайне обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы на Европейском континенте уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Помимо этого, вице-президент США заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.

После Мюнхенской конференции по безопасности отношениям между США и странами Европейского союза может прийти конец, заявил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, Европа не будет мириться со сделкой России и США по Украине, поэтому теперь именно страны ЕС станут главным противником РФ на международной арене.