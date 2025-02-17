Вашингтон, 17 февраля, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Европейским странам позволят закупать вооружение у американских производителей для поставок на Украину. Об этом 16 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

(сс) The White House Президент США Дональд Трамп

«Я разрешу», — ответил Трамп журналистам на вопрос о возможности запрета соответствующих сделок с европейцами.

В январе президент США утверждал, что американская администрация рассматривает вопрос об отправке новых вооружений Украине. Чёткое понимание по этому вопросу будет после возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчёркивал он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что США продолжают оказывать военную помощь Украине, назвал это очевидным. Он указал на то, что никто официально не объявлял о её прекращении.

Решение США продолжать поставки оружия киевскому режиму может только затянуть конфликт на Украине, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Это решение американских властей создаст дополнительные сложности для мирного урегулирования кризиса и возможных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Никакие поставки вооружений украинской армии не изменят ход спецоперации, заверил парламентарий.

Никакая военная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, не раз говорил российский президент. Владимир Путин отметил, что российские войска уничтожали и будут уничтожать западную военную технику.