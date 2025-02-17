Лондон, 17 февраля, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Известный в Великобритании телеведущий Джереми Кларксон заявил, что хотел бы на посту главы британского правительства видеть вместо Кира Стармера президента РФ Владимира Путина или других мировых политиков. Об этом он написал в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times.

Цитата из т/п «Top Gear», реж. Брайан Клейн. 2002. Великобритания Джереми Кларксон

«Я бы предпочел любого мирового лидера тому идиоту, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», — написал Кларксон.

Известно, что популярный телевизионщик часто выступал с критикой политиков, элиты, в последнее время его нападкам подвергались и канцлер Рэйчел Ривз, и Кир Стармер. Последнего, по информации западных СМИ, он не раз называл «идиотом». Журналисты считают, что Кларксон начал «атаку на премьера».

Как сообщало ИА Регнум, британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания готова отправить свои войска на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности страны.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не захотели принимать извинения Джереми Кларксона, который в декабре 2022 года резко высказался в отношении Маркл. 17 декабря Кларксон в своей колонке в газете The Sun написал, что ненавидит Маркл и желает, чтобы ее провели обнаженной по улицам всех городов Великобритании.