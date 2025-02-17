Вашингтон, 17 февраля, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Встреча по урегулированию украинского конфликта пройдёт в Саудовской Аравии без участия главы киевского режима Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака. Об этом 16 февраля сообщила газета The Washington Post (WP).

ИА Регнум Ермак, Зеленский

«Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», — отметили в статье.

По данным телеканала CNN, украинская делегация не будет присутствовать на переговорах. Украина выступит в качестве посредника, утверждают журналисты.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленского привлекут к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Россия заинтересована в переговорах, иначе это привело бы к серьёзным трудностям для США.

Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти 18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, сообщил «Коммерсант». На встрече США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По неподтвержденной информации, на переговорах может присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вечером 16 февраля Зеленский прилетел в Объединённые Арабские Эмираты, его сопровождала супруга Елена. В Telegram-канале глава киевского режима уточнил, что делегация планирует обсудить освобождение пленных ВСУ, инвестиции и экономическое партнёрство.