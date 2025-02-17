Зеленский и Ермак не примут участия в переговорах в Эр-Рияде — СМИ
WP: ни Зеленского, ни Ермака не будет на встрече по Украине в Саудовской Аравии
Вашингтон, 17 февраля, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Встреча по урегулированию украинского конфликта пройдёт в Саудовской Аравии без участия главы киевского режима Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака. Об этом 16 февраля сообщила газета The Washington Post (WP).
«Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии», — отметили в статье.
По данным телеканала CNN, украинская делегация не будет присутствовать на переговорах. Украина выступит в качестве посредника, утверждают журналисты.
Как передавало ИА Регнум, 16 февраля президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленского привлекут к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Россия заинтересована в переговорах, иначе это привело бы к серьёзным трудностям для США.
Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти 18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, сообщил «Коммерсант». На встрече США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По неподтвержденной информации, на переговорах может присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вечером 16 февраля Зеленский прилетел в Объединённые Арабские Эмираты, его сопровождала супруга Елена. В Telegram-канале глава киевского режима уточнил, что делегация планирует обсудить освобождение пленных ВСУ, инвестиции и экономическое партнёрство.