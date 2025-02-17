Москва, 17 февраля, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне на его пробелы в геометрии, когда он призвал Европу «загнать в угол» президента России Владимира Путина. Свой комментарий она написала в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Эстония

Мария Захарова указала эстонскому дипломату на то, что Россия и так находится в углу 360 градусов.

«Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала представитель МИД.

При этом она добавила, что боится, как бы «ещё один натовский «геометрик» не сошёл с ума. По словам Захаровой, у России отличная позиция для манёвра. «Спасибо, что загнали», — сыронизировала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Мария Захарова прокомментировала спич главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о «политике умиротворения» России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. По её мнению, конференция напоминала «утренник в психдиспансере».

Маргус Цахкна 12 февраля заявил, что Эстония готова защищать Украину в будущем, если её территорию вновь охватят боевые действия. Он также сказал, что представители его страны должны присутствовать за столом переговоров в момент, когда будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности для Украины.