Вашингтон, 17 февраля, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 16 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Whitehouse.gov Дональд Трамп

«Да, он (Зеленский. — Прим. ред.) будет в этом участвовать», — ответил Трамп журналистам на соответствующий вопрос.

Также американский лидер уточнил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться «очень скоро» в Саудовской Аравии. По словам Трампа, Россия заинтересована в переговорах, иначе это привело бы к серьёзным трудностям для США.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Путин отмечал, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, он утратил легитимность после того, как в мае 2024 года завершился его президентский срок. В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти на Украине является Верховная рада, неоднократно подчёркивал Владимир Путин. Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой, напомнил российский лидер.

В процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине необходимо выстроить доверие с Россией, указал 16 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он отметил, что Украина является частью переговоров, имея в виду телефонную беседу Зеленского и Дональда Трампа.

Трамп 12 февраля после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также глава Белого дома заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Кроме того, он отметил, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.