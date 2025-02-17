Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2025, 03:59 — ИА Регнум. Немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, не сдержав эмоций на церемонии закрытии форума.

(сс) MFA Bulgaria Кристоф Хойсген

В заключительной речи он напомнил участникам конференции о заявлении вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

«Эта конференция началась как трансатлантическая, после выступления вице-президента Вэнса мы вынуждены опасаться, что наша общая ценностная база больше не является общей», — произнёс Хойсген.

Кроме того, он успел поблагодарить европейских лидеров за их высказывания насчёт общих ценностей ЕС.

Затем глава Мюнхенской конференции неожиданно расплакался и прервал выступление.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в Мюнхене речь Джей Ди Вэнс среди прочего касалась положения Европы в мире. Особое внимание он уделил проблеме цензуры в европейских странах. Также он подчеркнул, что администрация США крайне обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы на европейском континенте уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Помимо этого, вице-президент США заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 февраля прокомментировала спич Кристофа Хойсгена о «политике умиротворения» России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. Дипломат назвала конференцию утренником в психдиспансере. Почему русофоб пролил слёзы, так и непонятно, отметила Захарова: «То ли чтобы показать силу слабости, то ли от собственного очередного вранья».

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля.