Авдеевка, ДНР, 17 февраля, 2025, 03:56 — ИА Регнум. Украинские военные минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. О чудовищных преступлениях рассказал журналистам заместитель командира мотострелкового батальона 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» лейтенант Артём Алексенцев с позывным Крестик.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«Боевики минировали тела убитых ими мирных жителей, пытаясь скрыть следы своих преступлений», — сказал российский боец, участвовавший в освобождении Авдеевки весной 2024 года.

Крестик добавил, что сапёры обезвредили все мины, а группы эвакуации передали тела погибших жителей медслужбам.

Как сообщало ИА Регнум, украинский снайпер на протяжении трёх дней убивал мирных граждан города Селидово в ДНР, прячась в жилых кварталах, рассказал местный житель Александр Забелин.

Больше 100 мирных жителей были расстреляны военными ВСУ в Селидово, заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Украинские войска, добавил он, убили всех, кого смогли, при отступлении из города. Чаще всего они стреляли по людям в упор, большинство жертв — старики и женщины. Были случаи, когда частные дома сжигали, людей расстреливали целыми семьями.

Украинские военные убили 12 жителей Селидово около единственной скважины с водой, рассказала беженка Елена Николаенко. Кроме того, перед бегством из Селидово украинские военные расстреляли мать с ребёнком. К телам погибших пытался добраться их сосед, однако он также был расстрелян, добавила женщина.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 15 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирное население России не гибнет в украинском конфликте. По её словам, гибнут военные на чужой территории, а не российские дети и женщины.