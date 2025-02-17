Москва, 17 февраля, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев пояснил, по какой причине возникли драки в начале матча между канадскими и американскими хоккеистами в Монреале 15 февраля.

Сергей Корсун ИА Регнум Трамп. Канада

По мнению Плющева, потасовки произошли из-за заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся Канады.

«Вступила в борьбу политика, хотя все и говорят, что спорт вне неё. Американцы с канадцами стали выяснять отношения на льду после ярких высказываний Трампа. На этом уровне такие вещи сидят на подкорке», — цитирует тренера «ВсеПроСпорт».

Он добавил, что американцы в итоге смогли «канадцев задавить, тут им под стать разве что сборная России».

Как сообщало ИА Регнум, на Турнире четырёх наций на арене «Белл-центр» в Монреале матч между сборными Канады и национальной сборной США начался с драк. Все три потасовки хоккеистов произошли на первых девяти секундах игры.

2 февраля Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом. По мнению президента, без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно отверг идею Трампа, заявив, что такие разговоры не имеют смысла. Трюдо отметил, что считает угрозы Трампа присоединить страну к США реальными. Он выразил уверенность, что Трамп хочет получить доступ к критически важным минералам Канады.