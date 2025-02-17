Северский район, Краснодарский край, 17 февраля, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Ночью 17 февраля киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В результате падения обломков в посёлке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждены 12 домов — в основном выбиты окна», — уточнил он в Telegram-канале.

Кроме того, пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Оперативные службы выехали на место. Губернатор поручил муниципалитету оперативно оказать помощь в восстановлении повреждённых домов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля в Краснодарском крае ВСУ попытались атаковать объект гражданской инфраструктуры в Славянске-на-Кубани. Обломки украинского дрона упали на частные жилые дома, в одном из них повредилось остекление, в другом — кровля. При атаке украинского беспилотника пострадала четырёхлетняя девочка.

В этот же день три мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в селе Графовка в Белгородской области. Также 16 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что мирная жительница села Мокрая Орловка погибла при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю. Ещё одна женщина, находившаяся за рулём, получила баротравму и ушибы рук.