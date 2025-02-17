Москва, 17 февраля, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий использование любых методов самообороны при проникновении постороннего в дом, рассмотрят депутаты Госдумы России.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Фракция ЛДПР предложила внести изменение в статью 37 УК РФ («Необходимая оборона»), дополнив её положением, в котором не являются превышением пределов необходимой обороны действия лица, направленные на защиту от посягательства, не сопряжённого с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нём лица, передаёт «РИА Новости».

Депутаты предлагают на законодательном уровне предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства злоумышленников, незаконно проникающих в жилище, независимо от соответствия действий характеру и опасности посягательства.

Нарушение неприкосновенности жилища часто связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека, указали в пояснительной записке.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2022 года вступил в силу приказ МВД России, утверждающий требования к параметрам допустимого оружия самообороны. Ранее депутаты неоднократно разрабатывали и вносили в Госдуму законопроекты о самообороне, но они не находили поддержки у большинства парламентариев. В частности, с инициативой расширить пределы самообороны для защиты жилья выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.