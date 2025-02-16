Лондон, 17 февраля, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Британский премьер Кир Стармер сообщил, что Великобритания готова отправить свои войска на Украину, если это потребуется для обеспечения безопасности страны. Об этом написала газета The Telegraph.

Rwendland Кир Стармер

По словам Стармера, Лондон готов играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинской армии, на которую Великобритания выделила уже не менее 3 млрд фунтов стерлингов до 2030 года.

«Но это также означает, что мы готовы и хотим внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, в том числе путём возможного размещения наших войск на её территории», — заявил британский политик.

При этом премьер подчеркнул, что осознаёт ответственность, которая связана с возможной отправкой британских военных на Украину. По его словам, любая помощь Киеву «способствует обеспечению безопасности континента и Великобритании».

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля власти США направили странам — членам ЕС письма, в которых поинтересовались, кто из них готов развернуть войска на Украине. В письме задали вопрос о том, что, по мнению европейских стран, требуется от Вашингтона в соглашении по вопросам безопасности Украины, и попросили описать, как руководители видят долговременные гарантии безопасности Украины.

В ЕС обсуждают, следует ли давать отдельные ответы от каждой страны или один общий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее просил западные страны отправить на Украину «миротворцев» в качестве гарантий её безопасности, отметив при этом, что прибытие даже 150 тыс. военных не изменит ситуацию, поскольку общее количество бойцов ВСУ и военных европейских стран будет меньше численности армии России.

23 января издание Politico проинформировало, что Франция и Британия начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве «миротворцев» в случае прекращения боевых действий. Политики уже приступили к обсуждению создания сил численностью до 50 тыс. военных из пяти или шести западных стран, отмечалось в сообщении.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион. США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны, добавил он.

Любой контингент, прибывший на территорию Украины без согласия и разрешения на то России, станет законной целью для ВС РФ, предупредил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.