Москва, 17 февраля, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спич главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о «политике умиротворения» России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её мнению конференция напоминала «утренник в психдиспансере».

Русофоб Хойсген, по словам Марии Захаровой, в своём выступлении заявил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века». Российский дипломат привела историческую справку «кто, кого и как умиротворил в 1938 году».

Дипломат напомнила всем «забывчивым», что в ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы.

«Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения — только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД добавила, что «дальше Хойсгена понесло безудержно» — он сказал, что президент РФ Владимир Путин «реагирует только на силу», а потом он заплакал.

Почему русофоб пролил слёзы, так и непонятно, отметила Захарова, «то ли, чтобы показать силу слабости, то ли от собственного очередного вранья».

«Вы не поняли, почему немец вытер нос, а потом растёр всё это себе по лбу?» — задала Мария Захарова вопрос.

В комментариях пользователи написали, что «нос трут, когда врут».

Также дипломат напомнила, что ещё в 2007 году именно в этом зале Путин призывал всех к мировому сотрудничеству, уважению друг друга и международного права.

Как сообщало ИА Регнум, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в январе 2024 года заявил, что считает невозможным визит Владимира Путина на форум по безопасности. В 2023 году Россию также не пригласили на конференцию.

Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который призвал Европу «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Дипломат подчеркнула, что у России «отличная позиция для манёвра, спасибо, что «загнали».