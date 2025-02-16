Усть-Луга, Ленинградская область, 17 февраля, 2025, 02:09 — ИА Регнум. В Кингисеппском районе Ленинградской области горело кафе. При пожаре пострадали шесть человек, которых с ожогами доставили в больницу. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба регионального комитета по здравоохранению.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Один мужчина госпитализирован в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. Термический ожог третьей стадии, поражено 9% лица, кистей, поверхности тела. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Двое пациентов госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третьей степени. В реанимации Кингисеппской больницы находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово», — уточнили в комитете.

По информации ГУ МЧС России по Ленинградской области, пожар в посёлке Усть-Луга начался днём 16 февраля. Площадь возгорания двухэтажного кафе составила 200 кв. м. Пожар ликвидировали в 15:09 мск. К тушению привлекли 19 сотрудников и семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля горело кафе в городе Нефтеюганске в ХМАО — Югре. Огонь распространился на площади 800 кв. м. В одноэтажном здании обрушилась кровля на площади 100 кв. м. Возгорание ликвидировали 23 специалиста и шесть единиц техники.

В начале октября 2024 года в Бутырском районе Москвы вспыхнул пожар, распространившийся на семь расположенных рядом кафе. В здании находилось несколько газовых баллонов. Сначала загорелось одно заведение, затем пламя охватило ещё шесть соседних.