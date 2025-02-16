Киев, 17 февраля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Выборы президента Украины могут пройти не раньше чем через полгода после окончания военного положения. Об этом сообщил в Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Официальное интернет-представительство президента Украины Давид Арахамия

Депутат подчеркнул, что выборы во время военного положения невозможны. Кроме того, лидеры всех фракций и групп заключили соглашения о том, что выборы президента Украины состоятся не раньше чем через шесть месяцев после окончания военного положения.

«Рекомендую всем ещё раз ознакомиться с документом», — призвал Арахамия.

Накануне бывший президент страны Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) заявил, что выборы могут состояться 26 октября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский, полномочия которого истекли весной 2024 года, вопреки нормам конституции Украины отменил выборы. Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что уровень доверия к Зеленскому на Украине невысок и что ему «когда-нибудь надо будет провести выборы».

В свою очередь, глава киевского режима 15 февраля вновь заявил, что граждане Украины якобы не хотят проведения выборов, а говорит о голосовании только президент России Владимир Путин и «некоторые в США». При этом Зеленский предложил согражданам, которые хотят проведения голосования, выбрать себе другое гражданство.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.