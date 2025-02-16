Вашингтон, 17 февраля, 2025, 01:44 — ИА Регнум. К подписанию Украиной соглашения с США о доступе к минеральным ресурсам призвал 16 февраля советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, Киев таким образом компенсирует вложения Вашингтона.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Трамп, коррупция, деньги, кража, СВО

«США, безусловно, несли основную тяжесть поддержки (Украины. — Прим. ред.) на протяжении нескольких лет, но теперь президент Дональд Трамп ясно дал понять, что этому должен быть положен конец. Американский народ заслуживает окупаемости, получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в этот конфликт», — отметил Уолтц в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, для главы киевского режима Владимира Зеленского было бы мудрым решением подписать договор по редкоземельным металлам, это бы позволило «обезопасить будущее» Украины и послужило бы основой для дальнейшего выстраивания отношений между Вашингтоном и Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины (в объёме 50% от добычи) в обмен на финансовую помощь киевскому режиму, в том числе уже оказанную.

Владимир Зеленский не подписал проект соглашения, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом, заявив, что в этом проекте не упоминаются гарантии безопасности Украины.

Украинские СМИ писали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями, заинтересованность в которых высказали США. По этим данным, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории ДНР и ЛНР, а также в Днепропетровской области.

Между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложения Вашингтона относительно полезных ископаемых на Украине и реакцию на это со стороны руководства киевского режима.