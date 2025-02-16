США рассчитывают получить от Украины компенсацию за вложенные средства
Советник Трампа Уолтц: США хотят возместить затраты на военную поддержку Украины
Вашингтон, 17 февраля, 2025, 01:44 — ИА Регнум. К подписанию Украиной соглашения с США о доступе к минеральным ресурсам призвал 16 февраля советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, Киев таким образом компенсирует вложения Вашингтона.
«США, безусловно, несли основную тяжесть поддержки (Украины. — Прим. ред.) на протяжении нескольких лет, но теперь президент Дональд Трамп ясно дал понять, что этому должен быть положен конец. Американский народ заслуживает окупаемости, получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в этот конфликт», — отметил Уолтц в эфире телеканала Fox News.
По его мнению, для главы киевского режима Владимира Зеленского было бы мудрым решением подписать договор по редкоземельным металлам, это бы позволило «обезопасить будущее» Украины и послужило бы основой для дальнейшего выстраивания отношений между Вашингтоном и Киевом.
Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины (в объёме 50% от добычи) в обмен на финансовую помощь киевскому режиму, в том числе уже оказанную.
Владимир Зеленский не подписал проект соглашения, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом, заявив, что в этом проекте не упоминаются гарантии безопасности Украины.
Украинские СМИ писали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями, заинтересованность в которых высказали США. По этим данным, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории ДНР и ЛНР, а также в Днепропетровской области.
Между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложения Вашингтона относительно полезных ископаемых на Украине и реакцию на это со стороны руководства киевского режима.