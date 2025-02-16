Вашингтон, 17 февраля, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил 16 февраля, что у российского президента Владимира Путина есть очевидное желание разрешить конфликт на Украине быстро.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, он хочет завершить это быстро», — пояснил Трамп журналистам, отметив, что подобное желание есть и у главы киевского режима Владимира Зеленского.

Американский лидер подчеркнул, что почувствовал то, что Путин «хочет остановить бои».

«Я вижу это», — добавил президент, уточнив, что прямо спросил об этом Владимира Путина во время недавнего телефонного разговора.

Трамп при этом назвал Россию сильной, напомнив, что страна «победила Гитлера, победила Наполеона».

Как сообщало ИА Регнум, переговоры по Украине с участием России должны пройти 18 февраля в городе Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Такую информацию получил «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Российские власти неоднократно отмечали, что заморозка конфликта на Украине или временное перемирие неприемлемы для России, поскольку они будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима.

Путин ранее заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

В процессе переговоров по урегулированию конфликта необходимо выстроить доверие с Россией. Об этом 16 февраля заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.