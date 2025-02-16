Вашингтон, 17 февраля, 2025, 01:04 — ИА Регнум. К переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине привлекут главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 16 февраля сообщил президент США Дональд Трамп.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Да. Он будет вовлечён», — заверил американский лидер, отвечая журналистам.

Трамп подчеркнул, что Россия заинтересована в переговорах, иначе это привело бы к серьёзным трудностям для США.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Одной из тем обсуждения была Украина. Президент США призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путём. Трамп также сообщил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского.

В январе Путин отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения своего президентского срока в мае 2024 года. Также российский лидер напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.

По данным издания «Коммерсант», переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде Саудовской Аравии 18 февраля.