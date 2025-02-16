Вашингтон, 17 февраля, 2025, 00:52 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп 16 февраля сказал, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться «очень скоро» в Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Владимир Путин

«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил Трамп журналистам на вопрос, когда может произойти личная встреча президентов двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.

Путин не раз акцентировал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Как стало известно «Ъ», переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде Саудовской Аравии 18 февраля.