Флорида, США, 17 февраля, 2025, 00:48 — ИА Регнум. Заявления о российской угрозе для НАТО отверг президент США Дональд Трамп. Об этом 16 февраля зашла речь во время общения главы Белого дома с журналистами во Флориде.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Нет, я не согласен, даже самую малость», — заявил Трамп.

Таким образом американский лидер прокомментировал высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского об угрозе НАТО со стороны России.

По словам Трампа, Москва выразила желание «быстро» разрешить украинский кризис.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия не собирается воевать с НАТО. РФ не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, отмечал он. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил глава государства.

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, пояснила дипломат.