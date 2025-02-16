Москва, 17 февраля, 2025, 00:41 — ИА Регнум. Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти 18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Такую информацию получил «Ъ».

Иван Шилов ИА Регнум Саудовская Аравия

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По неподтвержденным данным, на переговорах может присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. Он подчеркнул, что не будет проводить встреч с российской делегацией, а также не планирует участвовать в переговорах с американской стороной.

Вечером 16 февраля Зеленский прилетел в Объединённые Арабские Эмираты, его сопровождала супруга Елена. В Telegram-канале Зеленский отметил, что делегация планирует обсудить освобождение пленных ВСУ, инвестиции и экономическое партнёрство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президенты Владимир Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.