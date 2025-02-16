Москва, 17 февраля, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал российскому лидеру Владимиру Путину слова приветствия и выразил надежду на дальнейшее развитие и процветание России и её народа. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба правительства РФ.

ИА Регнум О переговорах Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном

Российская делегация во главе с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым посетила с рабочим визитом ОАЭ.

«Денис Мантуров передал Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну приветствие и наилучшие пожелания дальнейшего развития ОАЭ от президента России Владимира Путина. В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и её народа», — отметили в Telegram-канале правительства РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, динамичное развитие сотрудничества в области туризма между странами, в сфере высшего образования. Также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в ОАЭ второго международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Мантуров выразил готовность России поделиться опытом и оказать содействие в организации игр.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября 2024 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Абу-Даби отметил доверительный характер диалога лидеров России и ОАЭ, который является прочным фундаментом взаимных связей. Об этом речь зашла во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Вечером 20 октября 2024 года в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча Путина и Аль Нахайяна. На следующий день президенты России и ОАЭ провели официальные переговоры в Кремле, посвящённые двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Попытки Запада вынудить ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией не дают никакого результата, ближневосточные партнёры выражают почтение президенту РФ, подчёркивал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. По словам эксперта, Путин для Ближнего Востока — один из авторитетнейших политиков, к сотрудничеству с которым стремятся страны арабского мира.