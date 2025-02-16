Москва, 17 февраля, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Освобожденному из сектора Газа гражданину Израиля и России военнослужащему Александру Труфанову палестинские радикалы прострелили ноги во время похищения 7 октября 2023 года. Об этом рассказала журналистам мать заложника Елена Труфанова.

Александр Труфанов

«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», — сообщила женщина, которая сама была среди заложников палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Израиля 15 февраля опубликовал кадры встречи освобождённого из плена Александра Труфанова с матерью и невестой.

Ранее 15 февраля представители ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста трёх заложников, в том числе Труфанова. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

20 января стало известно, что Труфанов попал в список из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с ХАМАС. Он попал в плен к палестинцам во время боёв.

В Москве приветствуют освобождение Труфанова и выражают благодарность руководству движения ХАМАС за это решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Возвращение стало возможным благодаря настойчивым и целенаправленным действиям российских дипломатов, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения уроженца Донбасса Максима Харина, который пока остаётся в Газе, добавила она.