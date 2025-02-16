Абу-Даби, 16 февраля, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вечером 16 февраля прилетел в Объединённые Арабские Эмираты. В ходе официального визита его сопровождала супруга Елена.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

В Telegram-канале Зеленский отметил, что делегация планирует обсудить освобождение пленных ВСУ, инвестиции и экономическое партнёрство.

По его словам, намечена «большая гуманитарная программа».

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. Он подчеркнул, что не будет проводить встреч с российской делегацией, а также не планирует участвовать в переговорах с американской стороной.

По неподтверждённым данным, в Саудовской Аравии глава киевского режима может встретиться с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. После этого он собирается отправиться в Турцию.