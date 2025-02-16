Лондон, 16 февраля, 2025, 23:53 — ИА Регнум. На церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) российский актёр Юра Борисов не был удостоен «Бронзовой маски» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора» Шона Бэйкера. 78-я церемония вручения премии проходила 16 февраля в Лондоне.

Юра Борисов

Очередную награду Борисов вновь уступил американцу Кирану Калкину, сыгравшему в картине «Настоящая боль» комичную роль.

Майки Мэдисон, которая играла роль Аноры, победила в номинации «Лучшая актриса».

Помимо Борисова, Калкин обошел Эдварда Нортона («Совершенный незнакомец»), Гая Пирса («Бруталист»), Джереми Стронга («Ученик») и Кларенса Маклина («Синг-Синг»).

В начале декабря Борисова номинировали в той же категории на американскую премию «Золотой глобус», однако её в итоге получил Калкин. Российский актёр был удостоен премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за роль второго плана в фильме «Анора».

За роль в «Аноре» Юрий Борисов был номинирован на премию «Оскар» — результаты объявят 2 марта. Также он поборется за премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) — победителей назовут 23 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Борисова выдвинули в состав претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в «Аноре». Он стал первым российским актёром, которого номинировали на «Оскар» в этой категории.

Кроме него, претендентами на получение премии в этой категории стали Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик»).