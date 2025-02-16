На Украине заявили о полном разрушении электрогенерации города Николаев
Мэр украинского Николаева: электрогенерация города полностью разрушена
Николаев, Украина, 16 февраля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. В украинском городе Николаеве после атаки на ТЭЦ полностью разрушена электрогенерация. Об этом 16 февраля сообщил мэр Александр Сенкевич.
«Абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы», — уточнил он в Telegram-канале.
По его словам, к восстановительным работам привлекли специалистов.
Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Министерство обороны РФ проинформировало о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Российские войска поразили цели с пользованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных систем и артиллерии. Кроме того, были нанесены удары по скоплениям украинских формирований в 141 районе.
В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские военные атакуют исключительно военные и используемые в военных целях объекты.