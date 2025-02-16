Николаев, Украина, 16 февраля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. В украинском городе Николаеве после атаки на ТЭЦ полностью разрушена электрогенерация. Об этом 16 февраля сообщил мэр Александр Сенкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света в Украине

«Абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы», — уточнил он в Telegram-канале.

По его словам, к восстановительным работам привлекли специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Министерство обороны РФ проинформировало о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Российские войска поразили цели с пользованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных систем и артиллерии. Кроме того, были нанесены удары по скоплениям украинских формирований в 141 районе.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские военные атакуют исключительно военные и используемые в военных целях объекты.