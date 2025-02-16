Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Процесс урегулирования конфликта на Украине может включать в себя три этапа. На первом этапе необходимо обеспечить Украину вооружением и усилить санкционное давление на Россию. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Стубб

По мнению Стубба, на первом этапе важно создать сильную позицию для Украины. Для этого необходимо оказать ей помощь и предоставить вооружение. Санкции против России могут быть усилены.

Второй этап — это прекращение огня, но это не означает, что конфликт будет урегулирован. Контроль за перемирием, по мнению президента, должны осуществлять международные наблюдатели. Также на этом этапе возможен обмен пленными.

Третий этап — это непосредственные мирные переговоры. На них будут обсуждаться территориальные вопросы и обеспечение безопасности Украины.

Александр Стубб подчеркнул, что на этом этапе не следует поднимать вопросы о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе, так как это должны решать сами украинцы.

По его мнению, потенциальное членство Украины в альянсе может стать сдерживающим фактором для России.

Президент Финляндии также указал, что после завершения конфликта Украина не должна повторить судьбу его страны, которая после Второй мировой войны потеряла часть территорий и суверенитет, но сохранила независимость. Стубб считает, что Украина может избежать подобных последствий.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Российские власти ранее неоднократно отмечали, что заморозка конфликта на Украине или временное перемирие неприемлемы для России, поскольку они будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима.

В процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине необходимо выстроить доверие с Россией. Об этом 16 февраля заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.