Вашингтон, 16 февраля, 2025, 23:16 — ИА Регнум. В процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине необходимо выстроить доверие с Россией. Об этом 16 февраля заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Путин, Трамп

«Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что военный конфликт должен закончиться», — ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, ожидает ли Вашингтон «территориальных уступок» от Киева.

По словам Уиткоффа, Украина является частью переговоров, имея ввиду телефонную беседу главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля издание The National Interest отметило, что Украине придётся смириться с тем, что исход военного конфликта будет зависеть от России и США. В Вашингтоне уже предупредили, что Киеву следует готовиться к территориальным уступкам и отказу от приёма в НАТО. Поскольку Украина, по мнению автора статьи, уже проиграла в конфликте с Россией, лучшим вариантом для неё будет мирное урегулирование с отказом от территорий. Только это убережет киевский режим от тотального разгрома.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что от России в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут потребоваться территориальные уступки. При этом он не уточнил, о каких территориях идёт речь, но подчеркнул, что ждёт «отказа от использования силы» в будущем от России.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля обсудили урегулирование ситуации на Украине и другие темы в телефонном разговоре, длившемся около полутора часов. Они согласились, что конфликт можно разрешить мирными переговорами. Путин при этом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта.