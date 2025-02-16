Москва, 16 февраля, 2025, 23:08 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкна, который призвал Европу «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Она пояснила, что Россия и так находится в углу 360 градусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что у России «отличная позиция для манёвра, спасибо, что «загнали».

В комментариях пользователи одобрили ответ Марии Захаровой, указав, что «Европа сама уже в углу! Так что все углы заняты».

Как сообщало ИА Регнум, Эстония готова защищать Украину в будущем, если её территорию вновь охватят боевые действия, заявил 12 февраля Маркус Цахкна. Он также сказал, что Эстония должна присутствовать за столом переговоров в момент, когда будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее Мария Захарова осудила сравнение президентом Италии Серджо Маттареллы России с нацистской Германией и заверила, что такое высказывание не будет оставлено без последствий.