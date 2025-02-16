Иваново, 16 февраля, 2025, 22:46 — ИА Регнум. В Иваново в дорожную аварию попали два пассажирских автобуса. В результате столкновения пострадали восемь человек, сообщила 16 февраля в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл в 19:35 мск около ТЦ «Тополь» на Лежневской улице.

По информации ведомства, в ДТП пострадали восемь человек, из них пятеро — несовершеннолетние. Угрозы их жизни нет.

Региональная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года в городе Фурманове Ивановской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей-спортсменов. По предварительным данным, на улице Хлебникова водитель автомобиля Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. В момент аварии в нём находились дети от пяти до 11 лет, приехавшие из Иваново в Фурманов на соревнования.

В Кабардино-Балкарии 8 февраля 2025 года автобус столкнулся с тремя машинами, в результате ДТП пострадали четыре человека. Погибших не было. В момент аварии пассажирский автобус ехал из Москвы в Назрань.