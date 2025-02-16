Москва, 16 февраля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, в котором он сравнил Россию с нацистской Германией, и заверила, что такие слова не будут оставлены без последствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Итальянский президент сделал такое сравнение 5 февраля в ходе лекции в университете Марселя.

«Он заявил, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это никогда не будет оставлено без последствий», — сообщила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

При этом российский дипломат напомнила о том, что именно в Италии зародился фашизм, и о том, что Маттарелла не мог не знать, что итальянские солдаты в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами «убивали в России наших дедов и прадедов».

«На каком основании это говорится в год 80-летия нашей Победы? Она соткана была миллионами жизней советских граждан, которые не только освобождали свою Родину и нашу страну, но освобождали и их от нацизма», — добавила Мария Захарова.

По мнению представителя МИД, президент Италии полагал, что его фраза останется в стенах университета, как «капля яда», направленная на конкретную аудиторию.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года в Италии Верховный кассационный суд вынес решение о том, что приветствие с поднятой вверх рукой не является преступлением, если оно не «несёт опасности возродить фашистскую партию». В суде повторно рассматривалось дело 2016 года, когда восемь ультраправых активистов использовали фашистское приветствие на демонстрации. Их осудили, но они подали апелляцию. Суд постановил, что использование приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях не является угрозой и не влечёт наказания.

Память о Победе в Великой Отечественной войне и заслуженная кара для немецко-фашистских захватчиков очень важны для России, заявил 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое будет расследовано, заверил российский лидер. Он также отметил, что защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах.